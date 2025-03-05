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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

        EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:13 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:15
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
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        EDİRNE’de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi M.L., tutuklandı.

        Güvenlik güçleri, 2 gün önce merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, M.L.'yi, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalayıp, gözaltına aldı. M.L.’nin ‘Terör örgütü PKK’ya üye olmak’ suçundan arandığı belirlendi. Jandarma ekiplerine teslim edilen M.L., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.L., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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