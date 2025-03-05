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        Otomobille çarpışan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü ağır yaralandı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 14:32 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:35
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        Otomobille çarpışan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü ağır yaralandı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü B.T. (18), ağır yaralandı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında Keşan-Gelibolu kara yolundaki Enez Kavşağı’nda meydana geldi. Keşan’dan Enez yönüne giden B.T. yönetimindeki 56 ABD 697 plakalı motosiklet, kavşaktan geçerken Keşan yönüne dönmek isteyen T.A. (43) idaresindeki 34 YKS 225 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücü B.T., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.T., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan, vücudunda kırıklar bulunan B.T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        Otomobil sürücüsü T.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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