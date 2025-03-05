Otomobille çarpışan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Keşan-Gelibolu kara yolundaki Enez Kavşağı’nda meydana geldi. Keşan’dan Enez yönüne giden B.T. yönetimindeki 56 ABD 697 plakalı motosiklet, kavşaktan geçerken Keşan yönüne dönmek isteyen T.A. (43) idaresindeki 34 YKS 225 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücü B.T., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.T., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan, vücudunda kırıklar bulunan B.T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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