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        Cam kemik hastası Emre'nin polislik hayali, bir günlüğüne gerçek oldu

        EDİRNE Emniyet Müdürlüğü, doğuştan cam kemik hastası Emre Karaşin'in (23) polislik hayalini, bir günlüğüne gerçeğe dönüştürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 16:15 Güncelleme: 05.03.2025 - 16:20
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        Cam kemik hastası Emre'nin polislik hayali, bir günlüğüne gerçek oldu
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        EDİRNE Emniyet Müdürlüğü, doğuştan cam kemik hastası Emre Karaşin'in (23) polislik hayalini, bir günlüğüne gerçeğe dönüştürdü. Polislerin evinden aldığı Karaşin, Emniyet Müdürlüğü binasında narkotik köpeğiyle tanışıp, bomba imha aracı kullandı, olay yeri inceleme faaliyetine katıldı.

        Abdurrahman Mahallesi'nde annesiyle birlikte yaşayan Emre Karaşin, mahallesinde gerçekleştirilen huzur toplantısında, polis ekiplerine en büyük hayalinin polis olmak olduğunu söyledi. Karaşin'in bu isteğini kırmayan ekipler, bugün onu evinden alarak Emniyet Müdürlüğü binasına getirdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’ne getirilen Karaşin, burada narkotik köpeğiyle tanışıp, bomba imha aracı kullandı. Müdürlük binasındaki şubeleri de gezen Emre Karaşin, temsili oluşturulan olay yerinde incelemede bulundu.

        'BİR GÜNLÜĞÜNE DE OLSA POLİS OLMAK ÇOK GÜZELDİ'

        Emre Karaşin, bir günlüğüne de olsa polis olmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Burası gayet güzel, beğendim. Çok güzel bir uygulama, gayet beğendim. Başka da güzel yerleri de var. Kamera sistemleri gayet güzel olmuş, hepsi bir ayrı konuda uzmanlar. Olaylara daha hızlı müdahale ediyorlar. Allah başımızdan eksik etmesin diyorum, yolları açık olsun. Bir günlüğüne de olsa polis olmak çok güzeldi. Bayağı sevindim. Yani evden çıkmadığım için ilk defa böyle bir fırsat geldi. Bunu da geri çevirmek istemedim, çok güzel oldu, gerçekten çok sevindim" dedi.

        'HEPSİNE TEŞEKKÜR EDERİM'

        Polislerin kendisini denetime de götürdüğünü söyleyen Emre Karaşin, "Mahallede düzenlenen bir huzur toplantısı vardı, polisler oraya geldiler. O vesileyle bu isteğimi iletmiştim, sağ olsunlar beni kırmadılar. Burasının dışında toplum destekli polislerle de taksi duraklarını gezdik, marketleri gezdik, gayet büyük, güzel bir uygulamaydı. Denetleme yaptık, esnafı gezdik. Hepsine teşekkür ederim" diye konuştu.

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