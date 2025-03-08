Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Edirne'ye ulaştı

TOKATOnbeşli Torunları Derneği Başkanı ve gazi torunu Saffet Gümüş (57), Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılında şehitler anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye başlattığı yürüyüşte Edirne'nin Keşan ilçesine ulaştı.

'18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' etkinlikleri kapsamında, Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı ve Çanakkale Savaşı gazisi torunu Saffet Gümüş, İstanbul'dan başlattığı 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nün 6'ncı gününde Keşan'a geldi. Bu yıl yürüyüşünün 7'ncisini gerçekleştiren Gümüş, üzerindeki o dönemin askeri üniforması ile vatandaşların ilgisini gördü. Elinde bayrak ile yürüyerek Çanakkale'ye giden Gümüş'ü, Keşan'da Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral karşıladı. Gümüş, Kıral'a günün anısına Türk bayrağı hediye etti.

'ŞÜKRETMESİNİ BİLELİM'

Yolunun 'şehitler yolu' olduğunu belirten Gümüş, "Bundan 110 yıl önce Türkiye'nin dört bir yanından Tokat'tan, Başçiftlik'ten her ilden 15 yaşında Çanakkale'ye gittiler. Niçin gittiler? Sebepleri vardı. Vatan elden gidiyordu, namus elden gidiyordu. Bayrak elden gidiyordu, Kur'an elden gidiyordu. O düşmanı püskürtmek için 15 yaşında geldiler. Mekanları cennet olsun. Eğer onlar 110 yıl önce oraya gitmeselerdi, şu an bu al bayrağın altında yaşamıyor olabilirdik. Allah tüm şehirlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Onları doğuran annelerin de bugün anneler günü. Tüm şehit ve gazi annelerimiz ile tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Razaman ayındayız, orucum. 110 yıl önce yine Çanakkale'de Mehmetçiklerimiz oruç tutmuşlar. Tabii serpme sofra yok, yemek seçmek yok. Aç, susuz, uykusuz. Sadece çiriş otu yiyerek oruç tutmuşlar. İftarları yine süslü sofralar değil. İftarları sadece bir matara su. Onun için gençlerimize ve Türkiye'de yaşayan Müslüman kardeşlerimize söylüyoruz. Şükretmesini bilelim, şükredelim" dedi.

'BU ÜLKE, BİZE ALTIN TEPSİDE HEDİYE EDİLMED'

Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral da Saffet Gümüş'ü bu anlamlı yürüyüşü nedeniyle tebrik edip, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum. Çanakkale şehirlerimizi unutturmadığı için Saffet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Unutulmamalıdır ki bizim sınırlarımız kalemle çizilmedi, kanla çizildi. Bu ülke, bize altın tepside hediye edilmedi. Savaşarak kazandık. Her karışında şehitlerimizin kanı bulunmaktadır. Her ne olursa olsun topraklarımıza, Cumhuriyetimize sahip çıkmalıyız. Bize bu toprakları vatan olarak armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun" diye konuştu.