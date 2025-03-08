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        Kamyon, hafriyat boşaltırken devrildi; sürücü yaralı

        EDİRNE'deyük boşaltırken devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 14:49 Güncelleme: 08.03.2025 - 14:55
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        Kamyon, hafriyat boşaltırken devrildi; sürücü yaralı
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        EDİRNE'deyük boşaltırken devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı.

        Kaza, Edirne-Havsa kara yolunun Sazlıdere köyü yakınlarındaki döküm sahasında meydana geldi. S.A.'nın kullandığı 59 AFC 700 plakalı kamyon, hafriyat boşaltırken devrildi. S.A. araçta sıkışırken, kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı S.A., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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