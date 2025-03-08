Kamyon, hafriyat boşaltırken devrildi; sürücü yaralı

Kaza, Edirne-Havsa kara yolunun Sazlıdere köyü yakınlarındaki döküm sahasında meydana geldi. S.A.'nın kullandığı 59 AFC 700 plakalı kamyon, hafriyat boşaltırken devrildi. S.A. araçta sıkışırken, kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı S.A., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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