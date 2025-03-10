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        Parkta ölü bulundu

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Önder Gündüz (69), parkta ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 13:42 Güncelleme: 10.03.2025 - 13:45
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        Parkta ölü bulundu
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        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Önder Gündüz (69), parkta ölü bulundu.

        Olay, öğle saatlerinde İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde meydana geldi. Yürüyüş yapmak için parka giden kişi, çimenlerin üzerinde hareketsiz yatan kişiyi görünce 112 Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Gelen ekipler, parkta bulunan inşaat halindeki bir binada kaldığı öğrenilen Önder Gündüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda kesici, delici alet ve darp izine rastlanmayan Gündüz'ün cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Önder Gündüz'ün, İpsala ilçesine bağlı Pazardere köyünde yaşadığı, zaman zaman Keşan'a gelerek parklarda ve metruk evlerde kaldığı öğrenildi.

        Soruşturma sürüyor.

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