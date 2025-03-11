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        Lösemiden ölen veterinerlik fakültesi öğrencisi Çağla'nın adı, kedi evlerine verildi

        EDİRNE'de Kocasinan Mahallesi'nde yapılan 22 kedi evine, geçen yıl mart ayında lösemi hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden veterinerlik fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Çağla Basiç'in ismi verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 18:38 Güncelleme: 11.03.2025 - 18:40
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        Lösemiden ölen veterinerlik fakültesi öğrencisi Çağla'nın adı, kedi evlerine verildi
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        EDİRNE'de Kocasinan Mahallesi'nde yapılan 22 kedi evine, geçen yıl mart ayında lösemi hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden veterinerlik fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Çağla Basiç'in ismi verildi. Çağla Basiç'in adının verildiği kedi evleri, anne Neslihan Basiç'in de katıldığı etkinlikle belirlenen alanlara konuldu.

        Kocasinan Mahallesi'nde bir araya gelen hayvanseverler, geçen yıl mart ayında tedavi gördüğü lösemi hastalığına yenik düşen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Çağla Basiç'in anısına, 22 kedi evi yaptırdı. Kedi yuvaları bugün, mahalle muhtarlığı tarafından 'Çağla'nın Can Dostu Yuvaları' adıyla düzenlenen organizasyonla, belirlenen alanlara dağıtıldı. Etkinliğe, Çağla Basiç'in annesi Neslihan Basiç ve çok sayıda mahalleli katıldı.

        'ÇAĞLA'NIN ANISINA ARMAĞAN ETMEK İSTEDİK'

        Kocasinan Mahallesi Muhtarı Canan Koca, kedi evlerini mahalle sakinlerinin destekleriyle yaptırdıklarını belirterek, "Mahalle sakinlerimizden kampanyaya destek verenler oldu, 22 tane kedi evimizi yaptırdık. Daha sonra bu kedi evleri bittikten sonra, geçen yıl mahalle sakinimiz Neslihan hanımın, Veterinerlik Fakültesi'nde okuyan kızı Çağla Basiç, amansız bir hastalıktan dolayı aramızdan ayrıldı. Onun anısına bu kedi evlerini armağan etmek istedik. Mahalle sakinlerimiz de bunu canı gönülden desteklediler. Bugün burada gördüğünüz 22 kedi evimiz, belediyeden gelen mamalarımızla birlikte tam da Çağla’mızın ölüm yıldönümüne yakın bir tarihte kedi evlerini mahallemize armağan ediyoruz" diye konuştu.

        'SANKİ ŞU ANDA DAHA HUZURLUYUM'

        Çağla'nın annesi Neslihan Basiç de, kızının ismini kedi evlerinde gördüğünde çok duygulandığını söyledi. Basiç, "Kızımı üniversite üçüncü sınıftayken, lösemiden kaybettim. Böyle bir proje vardı ki tamamen arkadaşların öncülüğünde, hepsine çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. İlk başta isminin yaşayacağı, küçük bir şekilde istemiştim, sonra büyüyüp bu noktaya ulaştı. Fotoğraflar atıldığında konuşamadım, ağladım. Çok mutluyum. Kızımı biz sadece uzun bir yolculuğa uğurladık ama bizi görüyor, ben çok mutluyum. Sanki şu anda daha huzurluyum" ifadelerini kullandı.

        Mahalle sakinlerinden Ümit Özel de projenin diğer mahallelere örnek olmasını diledi. Özel, "Bu çok değerli bir proje, burada kardeşimizin mahallede adını yaşatmanın hepimizin görevi olduğunu düşündük. Bu hem bir emsal olsun, diğer mahallelerin de bu çalışmaları yapabilecek güce sahip iş adamları olduğunu, hayvanseverlerimiz olduğunu biliyorum. Hepsine örnek olmasını diliyorum. Biz de ayrıca çok mutluyuz" dedi.

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