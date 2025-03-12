Prof. Dr. Ekuklu: Uyuz ile geleneksel yöntemlerle başa çıkamayız
TRAKYA Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof.
TRAKYA Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Galip Ekuklu, Covid döneminde alınan tedbirlerin unutulmaya başlanmasıyla, özellikle bulaşıcı hastalıklardan uyuz gibi vakaların yeniden görülebildiğini söyledi. Uyuz tedavisinde aktarlardan alınan kremler kullanmak gibi geleneksel yöntemlerle başa çıkılamayacağının altını çizen Ekuklu, "Çünkü bu bir parazit. Nasıl bir bakteri, bir virüsü yok etmek için, ona yönelik bir tedavi kullanıyorsak bu da bir parazit. Dolayısıyla bu paraziti, herhangi bir aktardan alınabilecek bir şeyle çözemeyiz" dedi.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Galip Ekuklu, Covid döneminde alınan tedbirlerin unutulmaya başlanmasıyla, özellikle kış aylarıyla birlikte yükselişe geçen bulaşıcı hastalıklardan uyuz vakalarına görülebildiğini söyledi. Uyuz hastalığının insanları rahatsız edebilecek, kaşıntıyla seyreden bir deri hastalığı olduğunu belirten Ekuklu, "Parazitler ciltte incecik küçük tüneller kazarak cilt altından ilerliyorlar ve parmak araları başta olmak üzere vücudun pek çok yerinde kaşıntıya neden oluyor. Bu kaşıntılar özellikle geceleri çok artıyor ve insanları, özellikle çocukları çok rahatsız ediyor. Her yaş grubunda olabilecek bir paraziter hastalık, bir aşısı yok. Dolayısıyla ancak kişisel birtakım önlemlerle bundan korunmak mümkün olabilir. Bu mevsimlerde temel artış nedeni kapalı alanlarda geçirilen zamanın fazla olması. Risk grupları daha çok çocuklar, öğrenciler, huzurevlerinde yaşayan büyüklerimiz, toplu yaşam alanlarında, sıkışık yaşam alanlarında kolay bulaşabilen bir hastalık. Dolayısıyla öncelikli olarak bu gruplarda daha çok ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.
'ORTAK KULLANILAN HER ŞEYLE BULAŞMA OLASILIĞI VAR'
Günlük yaşamda kullanılan eşyalarla temasla bulaşıcılığının mümkün olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ekuklu, "Mesela AVM'lerdeki yürüyen merdivenlerin kenarındaki kolçaklar, lastikler ya da bir toplu taşımada işte tutacaklar, oradaki metal ya da kauçuk her neyse o tutacağı daha önce bir uyuzlu tutunmuşsa, temas etmişse, arkasından gelen kişiye kolaylıkla bulaşabiliyor. Özellikle deri gibi sandalyelerde, her türlü koltukla, her yerde, ortak kullanılan her şeyle bulaşma olasılığı var. Bir giyim mağazasında daha önce denenmiş bir kıyafeti, bir başkası denediğinde o yolla da bulaşabilecek bir hastalık. O nedenle de birincisi çok bulaşıcı olması, ikincisi çok yaygın görülebilmesi bir anda çok ciddi artışlara neden olabilir. 2-6 hafta arasında bir sürede yürüyor bu parazit. Dolayısıyla temas ettikten bir buçuk ay sonra insanlarda bu hastalığın semptomları, belirtileri görülebilir" diye konuştu.
'KİŞİSEL HİJYEN BOŞLANINCA BU TÜR HASTALIKLAR KOLAYLIKLA BULAŞABİLİYOR'
Prof. Dr. Ekuklu, uyuzdan korunmak için teması azaltmak gerektiğini belirterek, "Biz toplum olarak belki Covid döneminde aldığımız önlemleri yavaş yavaş unuttuk ama hatırlarsanız o dönem bu hijyen kurallarına çok fazla dikkat ettik, hatta kimi zaman abartılı bir noktaya getirdik, maske taktık. Covidin olduğu dönemlerde yakalanmayalım diye bütün bu önlemleri alırken o zaman solunum yolu enfeksiyonu da azaldı, grip de azaldı, bu tür temasla bulaşan hastalıklar da azaldı. Çünkü kişisel hijyenimize özen gösterdik. Covid unutuldu, biz onu yine boşladık. Dolayısıyla bu kişisel hijyen boşlanınca, özensiz davranılınca bu tür hastalıklar kolaylıkla bulaşabiliyor" dedi.
‘BULAŞMAYI ÖNLEMEK BURADA EN BÜYÜK PRENSİP’
Uyuz tedavisinde, geleneksel yöntemlerin sonuç vermeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Ekuklu, "Geleneksel yöntemlerle herhangi bir şeyi sürerek bununla başa çıkamayız. Çünkü bu bir parazit. Nasıl bir bakteri, bir virüsü yok etmek için, ona yönelik bir tedavi kullanıyorsak bu da bir parazit. Dolayısıyla bu parazit, herhangi bir aktardan alınabilecek bir şeyle falan çözemeyiz. İşte o zaman kronikleşir ve başkalarına da bulaşır. Eğer böyle bir şey varsa, tedavisi olan basit bir hastalık ve bir hekime başvurmak gerekir. Bunun için illa cildiye uzmanı olması gerekmez. Herhangi bir aile hekimi arkadaşımız da meseleyle kolaylıkla başa çıkabilir. Tedavisi de son derece kolay. Bulaşmayı önlemek burada en büyük prensip. Birinde varsa diğerlerinden onu kıyafetini, havlusunu, saç fırçasını, tarağı, vesairesini ayırmak ve bunları sıcak ve sabunlu suyla yıkamak gerekiyor. Eğer yıkayamıyorsanız ki bazı şeyler vardır, yıkanamıyordur. O zaman onları bir poşete koyarsınız, bir hafta boyunca hava almayacak şekilde tutabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
'KİŞİSEL HİJYEN ÖNEMLİ'
Uyuzdan korunmak için temizliğin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Ekuklu, "Bu tür paraziter hastalıklar temasla bulaştığı için yine dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta, yıkamaya dikkat çekeceğiz. El yıkarken çok özel, abartılı bir şeye gerek yok. Günlük hayatta kullandığımız sabunlar ciltten uzaklaştırmak için yeterli. Dışarıdan geliyorsanız alışveriş merkezinden, okuldan, toplu taşımaya bindiyseniz Covid döneminde ne yapıyorduk kişisel hijyen için bu tür yerlerden geldiğimizde kıyafetlerimizi çıkarıyorduk, elimizi yıkıyorduk. Yine bunu yapacağız. Sadece uyuza özel bir önlem değil, bütün solunum yolu hastalıkları için bir maske, iki temasın azaltılması ve en az üç dakika elleri parmak aralarına sabunla yıkayacak şekilde el içlerine dikkat etmek gerekir, duş almak gerekebilir. Biraz böyle belalı bir durum ama sonuçta başa çıkmak da kolay" dedi.
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