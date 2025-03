Prof. Dr. Ekuklu: Uyuz ile geleneksel yöntemlerle başa çıkamayız

TRAKYA Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Galip Ekuklu, Covid döneminde alınan tedbirlerin unutulmaya başlanmasıyla, özellikle bulaşıcı hastalıklardan uyuz gibi vakaların yeniden görülebildiğini söyledi. Uyuz tedavisinde aktarlardan alınan kremler kullanmak gibi geleneksel yöntemlerle başa çıkılamayacağının altını çizen Ekuklu, "Çünkü bu bir parazit. Nasıl bir bakteri, bir virüsü yok etmek için, ona yönelik bir tedavi kullanıyorsak bu da bir parazit. Dolayısıyla bu paraziti, herhangi bir aktardan alınabilecek bir şeyle çözemeyiz" dedi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Galip Ekuklu, Covid döneminde alınan tedbirlerin unutulmaya başlanmasıyla, özellikle kış aylarıyla birlikte yükselişe geçen bulaşıcı hastalıklardan uyuz vakalarına görülebildiğini söyledi. Uyuz hastalığının insanları rahatsız edebilecek, kaşıntıyla seyreden bir deri hastalığı olduğunu belirten Ekuklu, "Parazitler ciltte incecik küçük tüneller kazarak cilt altından ilerliyorlar ve parmak araları başta olmak üzere vücudun pek çok yerinde kaşıntıya neden oluyor. Bu kaşıntılar özellikle geceleri çok artıyor ve insanları, özellikle çocukları çok rahatsız ediyor. Her yaş grubunda olabilecek bir paraziter hastalık, bir aşısı yok. Dolayısıyla ancak kişisel birtakım önlemlerle bundan korunmak mümkün olabilir. Bu mevsimlerde temel artış nedeni kapalı alanlarda geçirilen zamanın fazla olması. Risk grupları daha çok çocuklar, öğrenciler, huzurevlerinde yaşayan büyüklerimiz, toplu yaşam alanlarında, sıkışık yaşam alanlarında kolay bulaşabilen bir hastalık. Dolayısıyla öncelikli olarak bu gruplarda daha çok ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

'ORTAK KULLANILAN HER ŞEYLE BULAŞMA OLASILIĞI VAR'

Günlük yaşamda kullanılan eşyalarla temasla bulaşıcılığının mümkün olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ekuklu, "Mesela AVM'lerdeki yürüyen merdivenlerin kenarındaki kolçaklar, lastikler ya da bir toplu taşımada işte tutacaklar, oradaki metal ya da kauçuk her neyse o tutacağı daha önce bir uyuzlu tutunmuşsa, temas etmişse, arkasından gelen kişiye kolaylıkla bulaşabiliyor. Özellikle deri gibi sandalyelerde, her türlü koltukla, her yerde, ortak kullanılan her şeyle bulaşma olasılığı var. Bir giyim mağazasında daha önce denenmiş bir kıyafeti, bir başkası denediğinde o yolla da bulaşabilecek bir hastalık. O nedenle de birincisi çok bulaşıcı olması, ikincisi çok yaygın görülebilmesi bir anda çok ciddi artışlara neden olabilir. 2-6 hafta arasında bir sürede yürüyor bu parazit. Dolayısıyla temas ettikten bir buçuk ay sonra insanlarda bu hastalığın semptomları, belirtileri görülebilir" diye konuştu.