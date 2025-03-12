Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Güvenlik güçleri, 2 gün önce merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda R.M.'yi, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı. R.M.'nin 'Terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan arandığı belirlendi. Jandarma ekiplerine teslim edilen R.M., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.M., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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