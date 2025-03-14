Edirne'de kurak mevsime kalmak istemeyen üretici ayçiçeği ekimine erken başladı

EDİRNE'de geçen yıl sıcak ve yağışsız hava nedeniyle verim alamayan ayçiçeği üreticisi, bu sene kurak mevsime kalmamak için erken ekime başladı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Üreticinin 2 yıl üst üste bir üründen zarar etme lüksü yok. İnşallah güzel yağışlar ve verimler alırız. İnşallah bu kötü tablo başımıza gelmez" dedi.

Türkiye'de yağlık ayçiçeği üretiminde ilk sırada yer alan Edirne'de geçen yıl sıcak ve yağışsız hava, ayçiçeği ekili tarlaları kuruttu. Bölgede kimi üretici normalin çok altında verim alırken, bazı tarlalar da hiç biçilmedi. Kış aylarında kar ve yağmur toprağı canlandırırken, üretici bu yıl ürününü erken ekmeye karar verdi. Normal ekimi mart sonu ile mayıs başı arasında yapılan ürünün tohumu, Edirne'de hava sıcaklığının 20 dereceyi görmesi ile tarlalara ekilmeye başlandı.

'YETERLİ YAĞIŞI ALAMADIK'

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Üreticilerimizin kış döneminde çok büyük beklentileri vardı. 'İnşallah bol yağışlar alırız, toprak suya doyuma ulaşır' diye hep düşündük. Belki bugün daha iyi olur’ dedik. Ama maalesef bu kış da çok yeterli yağış olmadı. Yağan yağmurlar bugüne kadar ekilen ürünler açısından bir sıkıntı yaratmadı ama toprağın doyuma ulaşması anlamında çok yeterli yağış alamadık. Mart ayında havaların ısınması ile beraber üreticilerimiz ayçiçeği yerlerini hazırlamaya başladı. Kış yağışları bizim için çok önemli ama bu yıl olmadı. Kış yağışları olmadığında üreticilerimizi korkutuyor. Ama bu durum, çok kötü yıl olacağı anlamına gelmiyor. İlkbahar ve yaz dönemlerinde ürün ihtiyacı olduğunda belirli aralıklarla yağış alırsa ummadığımız iyi verimler alabiliriz. Şimdiden karamsar olmaya gerek yok" dedi.

'İNŞALLAH BELİRLİ ARALIKLARLA YAĞIŞ ALIRIZ'

Arabacı, "Şu anda hava sıcaklığı yaklaşık 20 derecelere ulaşıyor. Üreticilerimiz de toprak tavı düzgün bir seviyeye geldiği için hazırlıklarına başladı. Üreticilerimiz, Edirne bölgesinde ekime başladı. Şu anda hazırlıklar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ekimler hızlı bir şekilde devam edecektir. İnşallah önümüzdeki dönemlerde belirli aralıklarla yağış alırız. Üreticimizin en azından maliyetini karşılayacak, geçimini sağlayacak ve önümüzdeki yıllarda da sürdürülebilirlik açısından iyi bir verim olur. Üreticilerimiz, kış yağışlarının iyi olmamasına moral olarak negatif açıdan bakıyorlar. Belli aralıklarla yağış alırsak iyi olur diye umuyorum" diye konuştu.