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        Hollanda'ya giden otomobilde 35 tabanca ele geçirildi

        TÜRKİYE'den Hollanda'ya giden otomobilde 35 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 12:45 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:55
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        Hollanda'ya giden otomobilde 35 tabanca ele geçirildi
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        TÜRKİYE'den Hollanda'ya giden otomobilde 35 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın karşısındaki Bulgaristan'ın Lesovo Gümrük Kapısı'nda, Türkiye'den giden Hollanda plakalı bir otomobil durdurulup, aranmaya alındı. Hollanda'ya giden otomobildeki aramada, iki sırt çantası içerisinde 35 tabanca, 10 mermi ve 3 şarjör ele geçirildi. Bazı tabancalardaki namlu mekanizmalarının eksik olduğu görüldü. Türk sürücüsü ile Türkiye ve Kuzey Makedonya vatandaşlığı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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