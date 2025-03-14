TÜRKİYE'den Hollanda'ya giden otomobilde 35 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın karşısındaki Bulgaristan'ın Lesovo Gümrük Kapısı'nda, Türkiye'den giden Hollanda plakalı bir otomobil durdurulup, aranmaya alındı. Hollanda'ya giden otomobildeki aramada, iki sırt çantası içerisinde 35 tabanca, 10 mermi ve 3 şarjör ele geçirildi. Bazı tabancalardaki namlu mekanizmalarının eksik olduğu görüldü. Türk sürücüsü ile Türkiye ve Kuzey Makedonya vatandaşlığı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.