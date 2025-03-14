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        Roman çeribaşı Kakava Şenlikleri için şarkı hazırladı

        EDİRNE'de Roman çeribaşı Fikri Ocak, müzisyen arkadaşlarıyla birlikte mayısta kutlanacak Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri için şarkı hazırladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 17:19 Güncelleme: 14.03.2025 - 17:25
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        Roman çeribaşı Kakava Şenlikleri için şarkı hazırladı
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        EDİRNE'de Roman çeribaşı Fikri Ocak, müzisyen arkadaşlarıyla birlikte mayısta kutlanacak Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri için şarkı hazırladı. Ocak'ın, 'Gel Buraya, Sizi Çok Seviyorum' ismini verdiği şarkının tanıtımı için trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ndeki klip çekimlerine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Çeribaşı Fikri Ocak, Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri için bir süredir üzerinde çalışarak tamamladığı, sözlerinin tamamı Roman dilinde olan 'Gel Buraya, Sizi Çok Seviyorum' isimli parçası için kamera karşısına geçti. Kentin, tarihi ve turistik mekanlarında çekimi yapılacak klip için Saraçlar Caddesi'ne gelen Ocak ve müzisyen arkadaşları, burada vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Ocak'ın şarkısı, ilk kez dinleyen Edirnelilerden de beğeni topladı.

        Şarkıya ilişkin konuşan Ocak, ortaya çok güzel bir eser çıktığını söyledi. Ocak, "Bugün Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri kapsamında yaptığımız şarkının tanıtımını için klip çekimini yapıyoruz. Sadece Kakava ve Hıdrellez için yaptık bu şarkıyı. Şarkının ismi 'Gel Buraya, Sizi Çok Seviyorum'. Bu şarkıyı Kakava'da 5-6 Mayıs'ta canlı olarak söyleyeceğiz ve klibi de yayınlayacağız. Şarkı çok güzel oldu. Herkes şarkı ve klip üzerinde ne kadar emek verdiğimizi o zaman görecek" dedi.

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