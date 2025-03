Bakan Bak: Uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan gençlerimizin uzak durmasını istiyoruz

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan gençlerimizin uzak durmasını istiyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Karaağaç Mahallesi Stadı açılışı, Peykler Medresesi Genç Ofisi'nin açılışı ve AK Parti teşkilatının iftar programına katılmak üzere Edirne'ye geldi. Karaağaç Mahallesi Stadı'nın açılışına Bakan Bak'ın yanı sıra Vali Yunus Sezer, protokol üyeleri ve sporcu gençler katıldı. Stadın açılışında konuşan Bakan Bak, "Bugün gerçekten güzel bir proje için birlikteyiz. Edirne Valiliğimizle birlikte dezavantajlı bölgelerde yaptığımız çalışmalar sonucunda spor kulüpleri kurulmasını, bunlara destek verilmesini, semt sahaları yapılmasını planladık. Tabii bizim için spor çok önemli. Çocuklarımızın sporda olmasını istiyoruz, spora gelmesini istiyoruz, ailelere spor tesislerimize çocuklarını getirmelerini istiyoruz. Ben de amatör spor kulüplerinin içerisinden gelmiş, futbol oynamış, lisede basketbol oynamış, sporun içerisinde olan bir kardeşinizim. Tabii sporu çok önemsiyoruz ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar gibi pek çok şeyden gençlerimizin uzak durmasını istiyoruz" dedi.

'AVRUPA'DAKİ EN MODERN STADYUMLARA TÜRKİYE SAHİP'

Bakan Bak, Türkiye'de bir spor devrimi yaşandığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, sporu çok sevmesi, spora destek vermesi bizler için çok kıymetli. Malumunuz Avrupa'daki en modern stadyumlara Türkiye sahip. En yeni salonlara Türkiye sahip. Çok modern havuzlara, yarı olimpik ve olimpik havuzlara Türkiye'ye sahip. Gerçekten büyük spor yatırımlarını gerçekleştiriyoruz. Yine Edirne'de valimizle ve milletvekillerimizle beraber şöyle bir şey düşündük dedik ki; dezavantajlı bölgelerde çocukları spora getirelim, spor yapsınlar, onlara bu imkanı sağlayalım. Onlar da Karaağaç'ta bir tesis yapalım dediler. Burasının eski halini bilenler biliyor. Bize eski resimlerini gösterdiler. Şimdi gençlerimiz için çok güzel saha ortaya çıktı, soyunma odasıyla, tribünüyle ve buranın çocukları, bu tesislerden faydalanacaklar, futbol oynayacaklar, altyapılarda çocuklarımızı görüyoruz. Bakın ne kadar neşeliler. Kalecisiyle, orta sahasıyla, golcüsüyle beraber çok keyifliler. Böylesine hizmetleri yapmak bizim için çok önemli" diye konuştu.

'12 MİLYON İNSANIMIZA YÜZME ÖĞRETTİK'

Bakan Bak, okullar arası müsabakaların çoğaltılmasını istediklerini belirterek, "Çok müsabaka istiyoruz. O yüzden de tesis yapmaya devam ediyoruz. Bakın yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle bu zamana kadar 12 milyon insanımıza, gencimize yüzme öğrettik. Yine okullarda yetenek taramasıyla 5- 6 milyonun üzerinde çocuğumuzu spora yönlendirdik. Yani her şey gençlerimiz için, spor için. Geçen gelişinizde de gördük. Mahalle muhtarlarımız takımlar oluşturdu, turnuvalar yaptılar. Valimizin söylediğine göre bu kampanyaya, bu projeye yaklaşık 9 bin 500 çocuğumuz katıldı. Yani güzel bir festival şeklinde spor festivali şeklinde geçiyor. Tesisimiz hayırlı olsun" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer de, "Neredeyse her mahallemizde mahalle kulübü kuruldu ve şu anda mahalle kulüplerimizde 9 bin 400 öğrencimiz spora başlamış ve devam ediyor. Bu sizlerin sayesinde oldu ve sizlerin bizlere verdiği talimatla neredeyse her mahallemizde semt sahaları yapıyoruz. Hürmetlerimizi sunuyoruz. Karaağaç bütün mahallenin ve ilin beklediği bir stattı. Bu stat da sizlerin sayesinde tamamlandı. Allah razı olsun. İnşallah gençlerimiz burada, geleceğin teminatı, çok güzel sporcular yetişecek. Gençlerimiz sporun her branşıyla ilgilenecekler" dedi.

Bakan Bak, daha sonra Peykler Medresesi Genç Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Bak, genç ofislerle, gençlik merkezleriyle, Türkiye'nin dört bir yanında aktif bir şekilde gençleri buluşturduklarını belirterek, "Gençlik merkezlerimiz ve çeşitli faaliyetlerimiz var. Deneyap atölyelerinden tutun sanat, müzik, yabancı dil eğitimi, kurslar baktığınız zaman gençlerin gelip ders çalıştığı, aynı zamanda yeni yetenekler kazandığı, ortak dostlar kazandığı bir ortam gençlik merkezi. Sayısı yaklaşık 540'ın üzerine çıktı. Yenilerini ekliyoruz. Üniversitelerin içerisinde genç ofisler oluşturduk. Bunların da sayısı 320 civarında" dedi.

İFTARLIK DAĞITTI

Bakan Bak, daha sonra AK Parti'nin, 'İftara 5 Kala' projesi kapsamında Eski Cami önünde, araç sürücülerine iftarlık kumanya dağıttı. Bak, buradan AK Parti teşkilatının Meriç Nehri kıyısında bir tesiste düzenlediği iftar programına katıldı.