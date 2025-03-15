Bakan Bak: Uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan gençlerimizin uzak durmasını istiyoruz

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan gençlerimizin uzak durmasını istiyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Karaağaç Mahallesi Stadı açılışı, Peykler Medresesi Genç Ofisi'nin açılışı ve AK Parti teşkilatının iftar programına katılmak üzere Edirne'ye geldi. Karaağaç Mahallesi Stadı'nın açılışına Bakan Bak'ın yanı sıra Vali Yunus Sezer, protokol üyeleri ve sporcu gençler katıldı. Stadın açılışında konuşan Bakan Bak, "Bugün gerçekten güzel bir proje için birlikteyiz. Edirne Valiliğimizle birlikte dezavantajlı bölgelerde yaptığımız çalışmalar sonucunda spor kulüpleri kurulmasını, bunlara destek verilmesini, semt sahaları yapılmasını planladık. Tabii bizim için spor çok önemli. Çocuklarımızın sporda olmasını istiyoruz, spora gelmesini istiyoruz, ailelere spor tesislerimize çocuklarını getirmelerini istiyoruz. Ben de amatör spor kulüplerinin içerisinden gelmiş, futbol oynamış, lisede basketbol oynamış, sporun içerisinde olan bir kardeşinizim. Tabii sporu çok önemsiyoruz ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar gibi pek çok şeyden gençlerimizin uzak durmasını istiyoruz" dedi.

'AVRUPA'DAKİ EN MODERN STADYUMLARA TÜRKİYE SAHİP'

Bakan Bak, Türkiye'de bir spor devrimi yaşandığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, sporu çok sevmesi, spora destek vermesi bizler için çok kıymetli. Malumunuz Avrupa'daki en modern stadyumlara Türkiye sahip. En yeni salonlara Türkiye sahip. Çok modern havuzlara, yarı olimpik ve olimpik havuzlara Türkiye'ye sahip. Gerçekten büyük spor yatırımlarını gerçekleştiriyoruz. Yine Edirne'de valimizle ve milletvekillerimizle beraber şöyle bir şey düşündük dedik ki; dezavantajlı bölgelerde çocukları spora getirelim, spor yapsınlar, onlara bu imkanı sağlayalım. Onlar da Karaağaç'ta bir tesis yapalım dediler. Burasının eski halini bilenler biliyor. Bize eski resimlerini gösterdiler. Şimdi gençlerimiz için çok güzel saha ortaya çıktı, soyunma odasıyla, tribünüyle ve buranın çocukları, bu tesislerden faydalanacaklar, futbol oynayacaklar, altyapılarda çocuklarımızı görüyoruz. Bakın ne kadar neşeliler. Kalecisiyle, orta sahasıyla, golcüsüyle beraber çok keyifliler. Böylesine hizmetleri yapmak bizim için çok önemli" diye konuştu.