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        Bakan Bak: Uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan gençlerimizin uzak durmasını istiyoruz (2)

        İFTARPROGRAMINDA KONUŞTUEdirne'de AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nın Meriç Nehri kıyısında bir tesiste verdiği iftar programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti'nin gençlerin partisi olduğunu, Edirne'de Türkiye'nin geleceği olan gençlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 22:16 Güncelleme: 16.03.2025 - 10:00
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        Bakan Bak: Uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan gençlerimizin uzak durmasını istiyoruz (2)
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        İFTARPROGRAMINDA KONUŞTU

        Edirne'de AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nın Meriç Nehri kıyısında bir tesiste verdiği iftar programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti'nin gençlerin partisi olduğunu, Edirne'de Türkiye'nin geleceği olan gençlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Bak, "Gençlerin önünü açan, ilk defa gençlere Parlamentonun önünü açan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'dir. Önceden milletvekili seçilme yaşı 30 idi. AK Parti ve Cumhurbaşkanımız bunu önce 25'e, şimdi de 18'e indirdi. AK Parti, gençlerin bütün kademelerde görev aldığı bir parti" dedi.

        Dijitalleşme ve beraberinde toplumdan kopmanın gençler için önemli bir sorun olduğunu dile getiren Bak, "Anne ve babanıza asla 'of' bile demeyin. Çünkü ailenin temeli çok önemli. Şimdi cinsiyetsizleştirme ve LGBT akımları var. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Ailenin güçlü olması gerekiyor. Topluma duyarsız kalmayın. Toplumun sorunlarıyla beraber olun. Dijitalleşme ve internetin esiri olmayın. Mutlaka toplumda yer alın ve söz sahibi olun. Siyasette yer alın. Güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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