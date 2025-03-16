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        Keşan Kent Müzesi, 1 yılda 95 bin ziyaretçi ağırladı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Çanakkale Savaşı yıllarında 'cephe gerisi hastanesi' olarak kullanılan ve restorasyon çalışmalarının ardından geçen yıl 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılan Keşan Kent Müzesi'ni, 1 yılda yaklaşık 95 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 10:06 Güncelleme: 16.03.2025 - 10:10
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        Keşan Kent Müzesi, 1 yılda 95 bin ziyaretçi ağırladı
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        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Çanakkale Savaşı yıllarında 'cephe gerisi hastanesi' olarak kullanılan ve restorasyon çalışmalarının ardından geçen yıl 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılan Keşan Kent Müzesi'ni, 1 yılda yaklaşık 95 bin kişi ziyaret etti.

        Keşan ilçesi Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi'nde 1914 yılında inşa edilen, Çanakkale Savaşı'nda 'cephe gerisi hastanesi' olarak yaralı askerlerin tedavi edildiği bina, daha sonraki yıllarda da Kızılay ve Memleket Hastanesi olarak hizmet verdi. Keşan Belediyesi tarafından restore edilen bina, Keşan Kent Müzesi’ne çevrildi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde törenle açılan Keşan Kent Müzesi, 1 yılda yaklaşık 95 bin ziyaretçi ağırladı.

        Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı, müzenin açılışından bu yana 1 yıl geçtiğini belirterek, “Bizim için çok hızlı bir yıl oldu. 1’inci yaşımızı kutluyoruz. Bu süreçte 7’den 70’e yaklaşık 95 bin ziyaretçiyi müzemizde ağırladık. Özellikle okul grupları bize çok ilgi gösterdi. Sadece Keşan’dan değil çevre il ve ilçelerden de çok fazla okulumuz bizi ziyaret etti. Bunun dışında müzemizde atölye çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yogadan, İngilizce oyun atölyesine, marteniçka bileklik atölyesinden, ara-bul etkinliklerine pek çok atölyeyi ücretsiz olarak gerçekleştirdik. Özellikle bunu çocuklar ve gençler için organize ettik. Yaklaşık bin öğrenciye bu şekilde ulaştık. Bunların dışında kişisel ve kurumsal sergilere ev sahipliği yaptık. Sanatı ve bilimi Keşanlılarla buluşturduk. Tabii bunun dışında kurumlarla da iş birliği yaptık. Özellikle DenizTemiz Derneği ve belediyemizle birlikte deniz kirliliği, çevre ve iklim konularında DenizTemiz Derneği’nin atölye çalışmaları için burada onlara ev sahipliği yaptık. Orada da gençlerimiz ve çocuklarımız çevreyle ilgili atölye gerçekleştirdiler. Onlarda bir çevre farkındalığı oluşturduk” dedi.

        ‘HEM EDEBİYATA HEM DE SANATA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ’

        Kent müzesinin ilçedeki üniversitelerle iş birliği içerisinde çalıştığını ifade eden Avcı, “Kentimizde bulunan üniversitelerle iş birliğimiz devam ediyor. Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun öğrenci toplulukları atölye çalışmalarını müzemizde gerçekleştiriyorlar. Biz de onlarla burada olmaktan büyük keyif alıyoruz. Hem hocalarımız hem öğrencilerimiz böyle bir atmosferde kitap okuma ve görsel sanatlar etkinliklerini burada gerçekleştiriyorlar. Hem edebiyata hem de sanata ev sahipliği yapıyoruz. Bunun dışında biz de halkımız için bir şeyler yapıyoruz. Müze Kafe’yi hizmete açtık. Bir nefes alma noktası ve bir mola yeri gibi oldu Müze Kafe. Orada da hem emeklilerimiz hem gençlerimiz bir arada, birlikte keyifli vakit geçiriyorlar. Biz Keşan Kent Müzesi olarak en başından beri şehrin sanat, kültür, eğitim kampüsü olma iddiamızı tüm bu etkinliklerle gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Bu bakış açısıyla etkinliklerimize, iş birliklerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

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