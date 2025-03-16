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        Tankere çarpan motosikletin kasksız sürücüsü ağır yaralandı

        EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, akaryakıt tankerine çarpan motosikletin kasksız sürücü N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 12:59 Güncelleme: 16.03.2025 - 13:05
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        Tankere çarpan motosikletin kasksız sürücüsü ağır yaralandı
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        EDİRNE’nin İpsala ilçesinde, akaryakıt tankerine çarpan motosikletin kasksız sürücü N.F., ağır yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Aliço Pehlivan köyü girişinde meydana geldi. Kocahıdır köyünden Aliço Pehlivan köyü yönüne giden N.F. yönetimindeki 22 PG 780 plakalı motosiklet, köy girişinde virajda karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen akaryakıt tankerine çarptı. Kazada kasksız sürücü N.F. ağır yaralandı. Kazayı fark etmeyen tanker şoförü yoluna devam etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        Jandarma, tanker sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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