Yola beton döken kamyonun sahibi firmaya ceza

Aşağı Zaferiye Mahallesi Gelibolu Caddesi’nde ilerleyen kamyonun hareket halindeyken yola beton döktüğünü görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, özel bir hazır beton firmasına ait kamyondan seyir halindeyken caddenin bir bölümüne beton döküldüğünü belirledi. Polis, ilgili maddeden hazır beton firmasına 4 bin 512 lira idari para cezası kesti. Yola dökülen beton ise Keşan Belediyesi’ne ait iş makinesiyle temizlendi.

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde trafikte yola beton dökerek ilerleyen kamyonun sahibi olan hazır beton firmasına 4 bin 512 lira ceza kesildi.

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