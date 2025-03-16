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        Edirne ve Kırklareli için 'kuvvetli yağış' uyarısı

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), yarından itibaren Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 13:41 Güncelleme: 16.03.2025 - 13:45
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        Edirne ve Kırklareli için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), yarından itibaren Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

        MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 17.03.2025 pazartesi günü, öğle saatlerinden sonra Edirne (Meriç, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa, Uzunköprü, Merkez) ve Kırklareli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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