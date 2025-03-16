Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        İş yerinin camını beton kalıpla kırıp tablet ve cep telefonu çalan şüpheli yakalandı

        EDİRNE'de bir telefon tamir dükkanının camını beton kalıpla kırıp tablet ve cep telefonları çalan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 15:02 Güncelleme: 16.03.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş yerinin camını beton kalıpla kırıp tablet ve cep telefonu çalan şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        EDİRNE'de bir telefon tamir dükkanının camını beton kalıpla kırıp tablet ve cep telefonları çalan S.Ö.(38), yakalandı.

        Olay, 13 Mart saat 01.30 sıralarında Sabuni Mahallesi Terziler Sokak’taki bir cep telefonu tamiri dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi Arif Saraç, sabah komşularının haber vermesiyle geldiği dükkanının camını kırık halde buldu. Dükkandan bir tablet ve cep telefonlarının çalındığını fark eden Saraç, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Bir kişinin iş yerinin önüne gelip dakikalarca beklediğini ardından çevreden bulduğu beton kalıpla camı kırarak hırsızlık yaptığını gören Arif Saraç, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekibin incelemesinde olay anında cam parçalarıyla elini de kestiği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olaya ilişkin kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin S.Ö. olduğunu belirledi. Çalışmayla yakalanıp gözaltına alınan S.Ö., emniyetteki ifadesinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Kademeli boşanma
        Kademeli boşanma
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Rezaletin fotoğrafı"
        "Rezaletin fotoğrafı"
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Yüzde 48 arttı
        Yüzde 48 arttı
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!

        Benzer Haberler

        Trakya'da gıda satan işletmeler denetlendi
        Trakya'da gıda satan işletmeler denetlendi
        Keşan'da ihtiyaç sahibi çocuklar yararına tiyatro sahnelendi
        Keşan'da ihtiyaç sahibi çocuklar yararına tiyatro sahnelendi
        Edirne ve Kırklareli için 'kuvvetli yağış' uyarısı
        Edirne ve Kırklareli için 'kuvvetli yağış' uyarısı
        Yola beton döken kamyonun sahibi firmaya ceza
        Yola beton döken kamyonun sahibi firmaya ceza
        Tankere çarpan motosikletin kasksız sürücüsü ağır yaralandı
        Tankere çarpan motosikletin kasksız sürücüsü ağır yaralandı
        Edirne'de ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığı farklı ekim yöntemleriy...
        Edirne'de ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığı farklı ekim yöntemleriy...