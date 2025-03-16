Edirne'de ahır yangını; 6 inek ve 5 keçi öldü

EDİRNE’nin Keşan ilçesine bağlı Suluca köyündeki bir ahırda çıkan yangında 6 inek ve 5 keçi öldü, yaklaşık 500 saman balyası da kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Suluca köyünde bir ahırda çıktı. İhsan Kayan’a ait ahırda iddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında sonucu ahır ve yaklaşık 500 saman balyası kullanılamaz hale gelirken, içerde bulunan 6 inek ve 5 keçi öldü. İtfaiye ekipleri 1 köpek ve 2 keçiyi ise kurtardı.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da köye giderek, incelemede bulundu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.