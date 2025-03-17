Marmara için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı (2)
ZİRAİDON UYARISIMGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi için bu geceden itibaren cuma gününü kadar zirai don uyarısında bulunuldu.
ZİRAİDON UYARISI
MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi için bu geceden itibaren cuma gününü kadar zirai don uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havayla birlikte bölgemizde zirai don hadisesi bekleniyor. Bölgemizde 18.03.2025 (salı) gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin çarşamba, perşembe ve cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, bölgesel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir" denildi.
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