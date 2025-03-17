Edirne'de sağanak etkili oldu(2)

Edirne'de sağanağın ardından bazı bölgelerde dolu yağışı de etkili oldu. Havsa ilçesine bağlı bazı köylerde etkili olan dolu yağışı, tarlada bulunan çiftçilere zor anlar yaşattı. Yetkililer, dolunun ekili arazilere zarar verip vermediğinin araştırıldığını söyledi.

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