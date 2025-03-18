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        Edirne'de iki otomobil çarpıştı; 5 yaralı

        EDİRNE'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:32 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:35
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        Edirne'de iki otomobil çarpıştı; 5 yaralı
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        EDİRNE'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, Edirne-Lalapaşa kara yolunun kent girişinde meydana geldi. I.O.'nun kullandığı PP 2605 BP Bulgaristan plakalı otomobil ile Edirne girişindeki TIR garajından çıkış yapan C.A. yönetimindeki 06 AFA 792 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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