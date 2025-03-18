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        Suriye'de yaralanan astsubaya 'Devlet Övünç Madalyası' verildi

        EDİRNE'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen programda, Suriye'nin El Bab bölgesinde terör saldırısında yaralanan Astsubay Kıdemli Üstçavuş İsmail Çolakoğlu'na, 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 16:43 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:45
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        Suriye'de yaralanan astsubaya 'Devlet Övünç Madalyası' verildi
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        EDİRNE'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen programda, Suriye'nin El Bab bölgesinde terör saldırısında yaralanan Astsubay Kıdemli Üstçavuş İsmail Çolakoğlu'na, 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi.

        Suriye'nin El-Bab bölgesinde, 21 Aralık 2016'da terör örgütü üyelerinin saldırısında yaralanan, Edirne'de görevli evli ve 2 çocuk babası Astsubay Kıdemli Üstçavuş İsmail Çolakoğlu'na, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verilmesi kararlaştırıldı. Çolakoğlu'na madalya ve beratı, Edirne Halk Eğitimi Merkezi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda verildi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, programda Çolakoğlu'na, madalya ve beratını verdi. Çolakoğlu'na madalya ve beratın; üstün görev anlayışı içinde feragat, fedakarlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti adına haklı gurur kaynağı olmasından dolayı 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu gereğince Cumhurbaşkanlığı kararnamesi önerisi üzerine verildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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