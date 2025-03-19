Kapıkule'de TIR'da 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'da yapılan aramada 44 kilo 306 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'ın sürücüsünün telaşlı ve aceleci hareketleri üzerine üst araması yaptı. Aramada, 7 şeffaf poşet içinde uyuşturucu madde bulundu. Bunun üzerine TIR, dedektör köpek Jeff'in de kullanıldığı detaylı aramaya alındı. Sürücünün evrak çantası, buzdolabı ve eşya dolabı içi olmak üzere yapılan aramalarda toplam 44 kilo 306 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.