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        Kapıkule'de TIR'da 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'da yapılan aramada 44 kilo 306 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:58 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:00
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        Kapıkule'de TIR'da 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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        EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'da yapılan aramada 44 kilo 306 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'ın sürücüsünün telaşlı ve aceleci hareketleri üzerine üst araması yaptı. Aramada, 7 şeffaf poşet içinde uyuşturucu madde bulundu. Bunun üzerine TIR, dedektör köpek Jeff'in de kullanıldığı detaylı aramaya alındı. Sürücünün evrak çantası, buzdolabı ve eşya dolabı içi olmak üzere yapılan aramalarda toplam 44 kilo 306 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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