Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü ve oğlu yaralandı

        EDİRNE'de hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 12:49 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü ve oğlu yaralandı
        ABONE OL

        EDİRNE'de hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü A.O.Y. ile yanındaki oğlu S.Y., yaralandı.

        Kaza, Edirne-Kırklareli kara yolunun Akardere köyü kavşağında meydana geldi. S.Y.'nin kullandığı 39 FC 988 plakalı otomobil ile E.D. yönetimindeki 22 FE 877 plakalı hafriyat kamyonu kavşakta çarpıştı. Kamyonun altında sürüklenen otomobilde sürücü S.Y. ile babası A.O.Y. sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilin tavanı ve kapıları kesilerek çıkarılan baba ile oğlu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kamyon şoförü E.D. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        Kent uzlaşısı soruşturması! 7 gözaltı kararı
        Kent uzlaşısı soruşturması! 7 gözaltı kararı
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        Akademiye kabul edildi
        Akademiye kabul edildi
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Astronotlar dünyaya döndü
        Astronotlar dünyaya döndü
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Edirne'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kapıkule'de TIR'da 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Kapıkule'de TIR'da 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Müsabakaları Edirne'de başladı
        Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Müsabakaları Edirne'de başladı
        Kapıkule'de bir tırda 44 kilo 306 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Kapıkule'de bir tırda 44 kilo 306 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Edirne'de 3 firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de 3 firari hükümlü yakalandı