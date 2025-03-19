Hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü ve oğlu yaralandı

Kaza, Edirne-Kırklareli kara yolunun Akardere köyü kavşağında meydana geldi. S.Y.'nin kullandığı 39 FC 988 plakalı otomobil ile E.D. yönetimindeki 22 FE 877 plakalı hafriyat kamyonu kavşakta çarpıştı. Kamyonun altında sürüklenen otomobilde sürücü S.Y. ile babası A.O.Y. sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilin tavanı ve kapıları kesilerek çıkarılan baba ile oğlu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

EDİRNE'de hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü A.O.Y. ile yanındaki oğlu S.Y., yaralandı.

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