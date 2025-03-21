PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
EDİRNE'deYunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi O.
EDİRNE'deYunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi O.S., yakalandı.
Edirne merkezde askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin düzenledikleri kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan O.S. yakalandı. Gözaltına alınan O.S.'nin 'Terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan arandığı belirlendi. O.S., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
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