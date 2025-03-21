PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı (2)
2FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI Edirne'de güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri Y.
2FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Edirne'de güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri Y.Ç. ile B.T.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.