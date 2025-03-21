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        Edirne'de nevruz kutlamaları; ateş üzerinden atlayıp, yumurta tokuşturdular

        EDİRNE'de baharın habercisi nevruz, Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) düzenlenen etkinlikle kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 16:55 Güncelleme: 21.03.2025 - 17:00
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        Edirne'de nevruz kutlamaları; ateş üzerinden atlayıp, yumurta tokuşturdular
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        EDİRNE'de baharın habercisi nevruz, Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte yakılan ateşin üzerinden atlandı, dilek tutuldu, demir dövülüp, yumurta tokuşturuldu.

        Edirne'de nevruz kutlamaları, Trakya Üniversitesi Bolca Ana Yemekhanesi önünde gerçekleştirildi. Etkinliğe; Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

        'NEVRUZ BARIŞTIR, SEVGİDİR'

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, nevruzun baharın gelişini müjdeleyen gün olduğunu belirterek, "Nevruz Farsça nev; yeni, ruz; gün anlamına gelir; yeni gün demektir. Aslında buradaki yenilik, baharın ilk günü olarak adlandırabileceğimiz bir yeniliktir. Yeni bir gün, yeni bir mevsim, yeni bir yılın başladığı gündür; nevruz. Bizim için nevruz bahardır, yeniliktir, bayramdır ve sudur. Aynı zamanda sevmektir, barıştır, sevgidir. Aslında bizim kültürümüzde insanın dostu ile birlikte olduğu her gün ve her an bayramdır. Bizler nevruz olmasa da Trakya Üniversitesi mensupları olarak burada toplansak, o gün yine bizim için bayram günüdür. Ama bugün hem nevruz hem de birbirimizi gördüğümüz, bir araya geldiğimiz gün olduğu için adeta iki defa bayramdır. Az önce ifade ettiğim nevruz bizim için bayramdır, sevgidir, barıştır, bir arada kardeşçe yaşamaktır, ekmektir, buğdaydır, sudur. Ömrünüz su gibi olsun, nevruzunuz kutlu olsun" diye konuştu.

        'NEVRUZ, TÜRK KAVMİNİN ERGENEKONDAN ÇIKIŞINA İŞARET EDER'

        Etkinlikte nevruzun tarihçesiyle ilgili bilgi veren Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arş. Gör. Dr. Armağan Altay, köken itibarıyla yeni gün anlamı taşıyan nevruz sözcüğünün Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş coğrafyada 21 Mart günü büyük bir coşku ve sevinçle kutlanan Bahar Bayramı anlamına geldiğini söyledi. Altay, "Türk dünyasında bu bayram ayrı bir önem arz etmektedir. Zira aynı zamanda tarihi bir başlangıç anına, bir milada, Türk kavminin demir dağı delerek Ergenekon'dan çıkışına işaret eder. Ezcümle bir milletin yeniden doğduğu gün olarak idrak edilir. 12 hayvanlı eski Türk takvimine göre de 21 Mart günü gece ile gündüzün birbirine eşit olduğu, yani yaşam döngüsünün en kritik geçiş noktasına, bir çevrimin tamamlanıp, bir diğerinin başladığı vakte tekabül eder. Balkan Türkleri de bugünü Mart dokuzu adıyla anmışlardır. Öyleyse tarih ve doğanın çakışmasını ifade eden nevruz için yenilenme mesleğinin erbabı olan Türk topluluklarının en eski meslek bayramıdır dersek yanılmış olmayız" dedi.

        NEVRUZ ATEŞİ YAKILDI

        Rektör Hatipler ve beraberindekiler, konuşmanın ardından büyük nevruz ateşini yaktı. Öğretim görevlileri ve öğrenciler dilek tutup, ateşin üzerinden atladı. Demir dövülüp, yumurta tokuşturulan etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Nevruz kutlamaları kapsamında üniversitenin dans topluluğu öğrencileri de halk dansları ve mehteran gösterisi sergiledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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