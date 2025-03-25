Cevdet Yılmaz: Balkanların çatışmaya ihtiyacı yok, birliğe ve beraberliği ihtiyacı var

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Balkanların çatışmaya ihtiyacı yok, kavgaya ihtiyacı yok. Balkanların birliğe, beraberliğe, istikrara ve refaha ihtiyacı var. Biz geçmişte hep bunun için çalıştık, bugün de Balkanlara aynı gözle bakıyoruz. Hangi dinden, hangi mezhepten, hangi etnik gruptan olursa olsun, bu coğrafyanın tüm insanlarını kucaklıyoruz ve ortak bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz" dedi.

Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından Selimiye Camisi Meydanı'nda 'Selimiye Gölgesinde Edirne-Balkan Buluşması İftar Programı' düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Sırbistan Devlet Bakanı Usame Zukorliç, Edirne Valisi Yunus Sezer, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, 11 Balkan ülkesinden milletvekilleri, belediye başkanları, din adamları ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Programda Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verdi, semazenler gösteri yaptı.

Programda konuşmasına Balkan ülkelerini selamlayarak başlayan Cevdet Yılmaz, "Tarihin derin akışında bir ayağı Anadolu'da, diğeri Balkanlar'da duran Edirne, iki yakanın kalp atışını aynı anda hisseden, medeniyetleri birleştiren bir köprüdür. Sadece coğrafi bir kavşak değil, kültürlerin, inançların ve yaşam biçimlerinin buluşma noktasıdır. Evladı Fatihan'ın torunları olarak, bu toprakların taşıdığı mirasa sahip çıkmak, sadece bir görev değil, aynı zamanda bir vefa borcudur. Balkan ülkelerindeki soydaş ve akraba topluluklarla, geçmişten bugüne bölgede kurduğumuz gönül birliği, ortak tarihimizin en kıymetli miraslarından birisidir" dedi.

"Biz, sınırları cenklerle çizilmiş bir devletin değil, gönül coğrafyasına kalpten bağlı, büyük bir medeniyetin temsilcileriyiz" diyen Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Üsküp'ün, Sancak'ın, Prizren'in kadim sokaklarında ortak izlerimiz, Bosnalı bir yetimin duasında ortak vicdanımız vardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle; 'Bizim bir medeniyet müktesebatımız var. Atalarımızın Balkan politikasını idrak etmeden Dirina Köprüsü'ne, Mostar Köprüsü'ne, Koliç Köprüsü'ne sahip çıkışının nedeni kavranamaz. Yine Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi'nin misyonunu bilmeden Blagay'daki Sarı Saltuk Türbesi'nin ne ifade ettiğini anlayamazlar' diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Aramızda sınırlar olsa da kalpten kalbe giden sınırsız yollar var. Uluslararası platformlarda Balkan Türkleri'nin haklarını ve taleplerini dile getirecekler faaliyetler yürütülüyor. Balkan ülkelerinde yaşayan Türk ve akraba topluluklarının, eğitim ihtiyaçlarına destek vermek amacıyla, burs ve okul materyali yardımları sunuluyor. Sadece 1992-2024 arasında Balkanlar'dan 11 bin 807 öğrenci farklı düzeylerde burslandırılmıştır. Bu yıl ise toplam 1277 başvuru sayısı vardır. Bu çocuklarımız, bu gençlerimiz, ülkeler arasında, toplumlar arasında birer elçi vazifesi de görmektedirler. Balkanlar'dan gelip Türkiye'de yükseköğretimde okuyan şu anda 10 binin üzerinde öğrenci var ülkemizde.”

'BALKAN ÜLKELERİYLE TÜRKİYE'NİN TİCARET HACMİ 37 MİLYAR DOLARI BULMUŞ DURUMDA' Balkan coğrafyasıyla olan ekonomik ilişkileri her geçen gün daha güçlendiklerini söyleyen Yılmaz, "Gelirken şöyle bir rakamlara baktım; geçen yıl itibarıyla Balkan ülkeleriyle Türkiye'nin ticaret hacmi 37 milyar doları bulmuş durumda. Bu çok önemli bir rakam. İnşallah bunu en kısa sürede çok daha yüksek rakamlara ulaştırırız. Balkanların çatışmaya ihtiyacı yok, kavgaya ihtiyacı yok. Balkanların birliğe, beraberliğe, istikrara ve refaha ihtiyacı var. Biz geçmişte hep bunun için çalıştık, bugün de Balkanlara aynı gözle bakıyoruz. Hangi dinden, hangi mezhepten, hangi etnik gruptan olursa olsun, bu coğrafyanın tüm insanlarını kucaklıyoruz ve ortak bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz. İş dünyasıyla birlikte yine Edirne'yi de çok önemli görüyoruz. Edirne Türkiye'nin Balkanlara açılan kapısı. Her bakımdan Balkanlarla ilgili vizyonumuzun taşıyıcı ili olarak Edirne'yi konumlandırdığımızı ifade etmek isterim" dedi. 'BALKANLARLA TÜRKİYE'NİN KADERİ BİR'

Yılmaz, Balkanlarla, Türkiye'nin kaderinin bir olduğunu belirterek, "Geçmişimiz nasıl ortaksa geleceğimiz de ortaktır. Balkanlarla Türkiye'nin kaderi birdir. Güçlü, istikrarlı, birlik içerisinde bir Balkan coğrafyası Türkiye'nin menfaatinedir, güçlü bir Türkiye, müreffeh bir Türkiye de Balkanların menfaatinedir. Dolayısıyla biz, dışarıdan kim ne söylerse söylesin onlara bakmadan Balkan ülkeleriyle en güçlü şekilde bağlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz ve Edirne genelde de Trakya bölgemiz burada çok aktif, güçlü bir rol oynayacaktır" diye konuştu. DAMKA: BALKANLARDAKİ BARIŞ, ANAVATANIMIZIN GÖLGESİNDE BİR ARAYA GELMEMİZLE MÜMKÜN OLACAKTIR Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, konuşmasında, "Bu güzel iftar sofrasının Selimiye'nin gölgesinde düzenlenmesi ayrı bir maneviyat duygusu içerisinde bizlere ayrı bir onur, ayrı bir gurur vermektedir. Aslında bugün Balkanların, Balkan şehirlerinin, Balkan liderlerinin ve Balkan dini liderlerinin bu iftar sofrasında bir araya gelmiş olmaları, bizlere ayrı bir güç ve kuvvet vermektedir. Bugün, Balkanlardaki huzur ve barış, ancak bizlerin bir araya gelmesiyle, ancak anavatanımızın gölgesinde bir araya gelmemizle mümkün olacaktır. Bugüne kadar anavatan Türkiye Cumhuriyeti, Balkanların huzur ve barış içerisinde, geleceğe kalkınmış bir Balkan görmesi ve desteklemesi, bizler için ayrı bir değer katıyor" diye konuştu.