Edirne'de Balkan Şehitleri törenlerle anıldı

EDİRNE’de Balkan Savaşları'nda şehit düşen askerler, o dönem ordunun başında bulunan 'Edirne müdafii' ismiyle anılan Şükrü Paşa'nın mezarının da bulunduğu Şükrü Paşa Anıtı'nda anıldı.

Edirne'de 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'nün 112'nci yılında Şükrü Paşa Anıtı'nda tören düzenlendi. Balkan Savaşları sırasında kenti savunan, ordunun başında bulunan Şükrü Paşa'nın mezarının da bulunduğu anıttaki törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Vardar Karaduman, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Selimiye Camisi İmam Hatibi Yusuf Serenli tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Ercan Aksu da şehitler için dua okudu. Ardından protokol üyeleri gaziler ve öğrenciler tarafından Şükrü Paşa Anıtı'nda bulunan Edirne Müdafii Mehmet Şükrü Paşa'nın kabrine karanfil bırakıldı.

'ŞÜKRÜ PAŞA VE ORDUSU, 5 AY 5 GÜN BOYUNCA EDİRNE'Yİ KAHRAMANCA SAVUNDU’ Anıttaki törenin ardından Halk Eğitim Merkezi'nde Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 'Balkanların Gözyaşı' isimli oratoryo gösterisi sunuldu. Gösteriyi izleyen bazı vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Okul müdürü Tolga Ersoy, "1361 yılında Sultan 1'inci Murat tarafından fethedilen Edirne, o tarihten itibaren Osmanlı Devleti'nin başkenti, Balkanlara açılan kapısı ve İstanbul'un fethinin merkez üssü olmuştur. Balkan Savaşı'nın başlaması ile Edirne müstahkem mevkii komutanı olarak atanan Mehmet Şükrü Paşa'nın görevi, kuşatıldığı takdirde yardım gelene kadar 50 gün Edirne'yi savunmaktı. 1911 Ekim ortasında kuşatma başladığında hazırlıklar bu yönde yapılmasına rağmen bir türlü beklenen yardım gelmemişti. Tüm bu olumsuz şartlara rağmen umudunu ve gayretini kaybetmeyen Şükrü Paşa ve kahraman ordusu, şehri canları pahasına savunmaya devam etti. Ancak 5 ay 5 gün müdafaanın ardından şehirde top atışlarının oluşturduğu yıkım, baş gösteren salgın hastalıklar, açlık, soğuk ve Selimiye Camisi gibi mukaddes mekanların yıkılmasını önlemek için Mehmet Şükrü Paşa 26 Mart günü teslim olmayı kabul etti" dedi.