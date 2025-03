Edirne'de Balkan Şehitleri törenlerle anıldı

EDİRNE’de Balkan Savaşları'nda şehit düşen askerler, o dönem ordunun başında bulunan 'Edirne müdafii' ismiyle anılan Şükrü Paşa'nın mezarının da bulunduğu Şükrü Paşa Anıtı'nda anıldı.

Edirne'de 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'nün 112'nci yılında Şükrü Paşa Anıtı'nda tören düzenlendi. Balkan Savaşları sırasında kenti savunan, ordunun başında bulunan Şükrü Paşa'nın mezarının da bulunduğu anıttaki törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Vardar Karaduman, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Selimiye Camisi İmam Hatibi Yusuf Serenli tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Ercan Aksu da şehitler için dua okudu. Ardından protokol üyeleri gaziler ve öğrenciler tarafından Şükrü Paşa Anıtı'nda bulunan Edirne Müdafii Mehmet Şükrü Paşa'nın kabrine karanfil bırakıldı.

'AĞAÇ KABUKLARI VE SÜPÜRGE TOHUMLARI, YİYECEK OLARAK KULANILMAK ZORUNDA KALINDI'

İşgal yıllarında Edirne'de her türlü baskıya, açlığa, ızdıraba rağmen direnerek varoluş mücadelesi verildiğine vurgu yapan Ersoy, "İşgal ile birlikte Sarayiçi mevkisinde esir tutulan binlerce asker ve sivil, daha zor şartlarla mücadele etmeye başladı. Açlık öyle dayanılmaz bir noktaya ulaştı ki ağaç kabukları ve süpürge tohumları dahi yiyecek olarak kullanılmak zorunda kalındı. Yaşanan tüm bu zor şartlara rağmen vatanından, toprağından ve bayrağından vazgeçmeyen bu kahraman insanlar ve Edirne, nihayet 21 Temmuz 1913 tarihinde yeniden vatan topraklarına katıldı ve çekilen bunca acının karşılığı bir nebze olsa da alındı. Edirne'de savunulan sadece geçmiş değil, gelecekti. Ve eğer Edirne'de bu savunmayı Şükrü Paşa, o aziz şehitlerimizle birlikte yapmamış olsaydı, belki biz bugün bu topraklarda tutunamaz olacaktık. Onun için aziz şehitlerimize ne kadar minnet duysak azdır. Onlar her türlü baskıya, her türlü açlığa, ızdıraba, çileye boyun eğmeyerek, direnerek var olma mücadelesi verdi. Edirne, yaşadığı işgallerin derin izlerini silse de vefa duygusunu hiçbir zaman yitirmeyecektir" diye konuştu.