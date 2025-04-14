Mahkeme kararına rağmen trafo binasının yıkılmamasına mahalleliden tepki

EDİRNE'de Kocasinan Mahallesi’nde yaşayanlar, itirazlarına rağmen 2016 yılında bölgedeki yeşil alana kurulan trafo binasının, Edirne Bölge İdare Mahkemesi'nin iptal kararına karşın halen kaldırılmamasına tepki gösterdi. Mahallede oturan Furkan Fulya Deniz, "Burasının tekrardan yeşil alan olmasını istiyoruz. Bu bina hiçbir şekilde yapılamaz. En önemlisi radyasyon yayması. Biz Trakya Üniversitesi tarafından bilirkişi istedik. Geldiler ölçüm yaptılar, radyasyon değerinin normalin çok kat üstünde olduğunu tespit ettiler" dedi.

Kocasinan Mahallesi'nde bölgedeki trafoların yetersiz kalması nedeniyle elektrik dağıtım şirketi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ndeki yeşil alana, mahallelinin itirazlarına rağmen, Edirne Belediye Meclisi kararıyla 2016 yılında trafo binası yaptı. Mahalleli, belediye meclis kararının iptal edilmesi için Edirne Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, 2017'de mahalleliyi haklı bularak kararı iptal etti. Bunun üzerine şirket ve Edirne Belediyesi, kararı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde temyize götürdü. İdare Mahkemesi de mahalleliyi haklı bularak kararı onadı.

MAHALLELİ KARARIN UYGULANMASI İÇİN DİLEKÇE VERDİ

Mahalleli, 2022'de, elektrik dağıtım şirketine gönderdikleri dilekçede, mahkemenin iptal kararını hatırlatarak trafonun kaldırılmasını talep etti. Dilekçeye 22 Mart 2023'te cevap veren şirket, açıklamasında, yıkım işlemlerinin değerlendirme aşamasında olduğunu belirterek, "Süreç ile ilgili yapılacak olan deplase çalışmalarına ilişkin çalışmalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 'Dağıtım Tesislerinin Deplase/İptaline İlişkin Uygulanacak Usul Esasları' kapsamınca değerlendirilecektir. TEDAŞ Deplase Komisyon Raporu hazırlanacak olup, talebiniz komisyon tarafından incelenmektedir. Yapılacak olan deplase harcamalarına ilişkin kamu kaynakları kullanılacak olması sebebiyle EPDK görüşlerine sunulacak olup, gelecek görüş doğrultusunda işlemler yürütülecektir" ifadelerini kullandı.

'TEKRARDAN YEŞİL ALAN OLMASINI İSTİYORUZ' Şirketin cevabının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, halen yıkım işlemlerinin başlatılmamasına tepki gösteren mahalleli, bugün trafo önünde toplandı. Burada konuşan mahallelilerden Furkan Fulya Deniz, "2023'ün üçüncü ayında bu yazı bize geldi ve iki senedir halen bu uygulamayı gerçekleştiremediler. Savcılığa da başvurdum, o arada idare mahkemesi kararının uygulanmadığına dair. Fakat onlar da kovuşturmaya yer bulunmadığına dair bir cevap geldi ve tekrar idari mahkeme yoluna gitmem tavsiye edildi. Biz zaten her şeyi yapmışız, kararımız da çıkmış ama halen bir şekilde bu uygulanmamaktadır. Biz bakanlıkların, valiliğimizin, belediyemizin tekrardan binamızla ilgili işlemlerin hızlandırılmasını talep ediyoruz. Burasının tekrardan yeşil alan olmasını istiyoruz. Bu bina hiçbir şekilde yapılamaz. En önemlisi radyasyon yayması. Biz Trakya Üniversitesi tarafından bilirkişi istedik. Geldiler ölçüm yaptılar, radyasyon değerinin normalin çok kat üstünde olduğunu ve hastanemizin önünde böyle bir binanın olması sizce mantıklı mı? Bunu da soruyorum" dedi.