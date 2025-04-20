Edirne'de firari 7 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, genel asayiş ve kamu düzenini sağlanması amacıyla 7 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Biri 32 yıl 2 ay 7 gün, diğerleri ise 3 yıl 9 aya kadar değişen hapis cezalarıyla aranan 7 hükümlü yakalandı. 7 firari, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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