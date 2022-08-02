Edirne Ticaret Borsası

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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7 lira 16 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,795 7,016 Kanola Kg 12,755 13,285 Arpa Kg 6,056 6,056

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