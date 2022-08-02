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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne İl Müftülüğü hizmet binalarını ve Kur'an kurslarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, ziyaretinde İl Müftüsü Alettin Bozkurt ve müftü yardımcıları tarafından karşılandı, müftülük tarafından yürütülen çalışmalar ve faaliyetleriler ilgili bilgiler aldı.

Müftülük çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Kırbıyık, "İlimizde din hizmetlerinin yürütülmesi noktasında çok kıymetli çalışmalar yürütüyorsunuz. Bu çalışmalarda, hizmetlerde görev alan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kırbıyık, İl Müftülüğü hizmet binasında yaptığı değerlendirme toplantısının ardından Kur'an kurslarını ziyaret etti.

- Belediye Başkanı Ormankıran, başarılı güreşçilerle bir araya geldi

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarı elde eden güreşçiler ve aileleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ormankıran, Süloğlu Barajı'nda düzenlenen programda sporculara hediye takdim etti.

Ormankıran, güreşçilerin ilçeyi başarıyla temsil ettiğini ve gururlandırdığını belirtti.

Belediye olarak güreşe olan desteklerinin süreceğini ifade eden Ormankıran, "Bize gurur yaşatıyorsunuz. Süloğlu'muz belki küçük olabilir ama sizlerle çok büyük anlam kazanıyor, çok büyük olduğunu gösteriyor. Süloğlu'muzun güzel ismini Türkiye'nin her yerinde gururla, iftiharla taşıyorsunuz. Birçoğunuzun göğsünde ay yıldız var, ülkemizi temsil ediyorsunuz. Sizlerle bir kez daha gurur duyuyoruz. Başarılarınız daim olsun." ifadelerini kullandı.

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