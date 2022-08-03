Trakya Üniversitesinin okul sekreterleri değerlendirme toplantılarında bir araya geldi

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen, okul sekreterleriyle istişare ve değerlendirme toplantılarında bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, güz aylarında başlayacak yeni akademik dönem öncesinde planlama toplantıları gerçekleştirildi.

Genel Sekreter Yardımcısı İşçimen başkanlığındaki toplantılarda fakülte ve okullarda gerçekleştirilecek çalışmalar ve yeni döneme ilişkin hazırlıklar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İşçimen, toplantıların verimli şekilde tamamlandığını belirtti.

Tüm birimlerin talep, görüş ve önerilerini dinlediklerini belirten İşçimen, "Yeni akademik yıl öncesi yapacağımız çalışmalara son şeklini verdik. Bu toplantıların sonucunda bir iş ve güç birliği ortaya çıktı. Bu birliktelik öğrencilerimize, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmamıza olanak sağlayacak. Sinerjisi, aidiyet duygusu ve kurum kültürü yüksek bir üniversite oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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