Edirne'de ayçiçeklerinde görülen "çayır tırtılı" zararlısıyla mücadele başarıyla tamamlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yaklaşık 100 bin dönümlük ayçiçeği arazisinde görülen "çayır tırtılı" zararlısıyla mücadele çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Edirne Tarım Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz ay İpsala, Keşan, Uzunköprü, Meriç ve Enez ilçelerinde yoğun olarak görülen çayır tırtılına karşı üreticiler ilaçlama çalışmalarını sonlandırdı.

Mücadele süresi boyunca üreticiler yer ekipmanları ve dron ile ilaçlama gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çayır tırtılı zararlısına saha kontrollerini sürdürürken, üreticileri de dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Çayır tırtılı zararı ile karşılaşılması durumunda il ve ilçe müdürlükleriyle iletişime geçilmesinin erken teşhis ve mücadele konusunda önem arz ettiği belirtildi.

Besin ve iklim şartlarına göre larva dönemi 14-22 gün sürmekte olan çayır tırtılı, ayçiçeğinin yanı sıra mısır, karpuz, fasulye gibi yeşil bitkilere zarar verebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.