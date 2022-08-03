Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini tehdit ettiği iddia edilen kişi tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, boşanma aşamasındaki eşini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesinde yaşayan G.D, durakta minibüs bekleyen boşanma sürecindeki eşinin annesi N.C'ye, kızını silahla vuracağı tehdidinde bulundu.

N.C. polis merkezine giderek G.D. hakkında şikayetçi oldu.



Edirne'de yakalanan şüpheli Keşan'a getirildi. Gözaltına alınan G.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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