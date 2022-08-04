Edirne'de 16 sikke ve uyuşturucu ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de polis ekiplerince 16 sikke ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli İ.Ç'yi Şükrüpaşa Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 16 sikke ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli İ.Ç. gözaltına alındı.





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