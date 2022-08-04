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CHP'nin "Salı Toplantıları"nın ikincisi Edirne'de gerçekleştirilecek

AA

CHP'nin "Salı Toplantıları"nın ikincisi Edirne'de gerçekleştirilecek

EDİRNE (AA) - CHP'nin "Salı Toplantıları"nın ikincisi, 9 Ağustos'ta Edirne'de yapılacak.

CHP Edirne İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, CHP'nin Edirne programıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Edirne programı kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Ağustos Pazartesi günü Balkan Türkleri sivil toplum kuruluşlarıyla toplantıda bir araya gelecek.

Salı günü Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek CHP'nin olağan Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek Kılıçdaroğlu, daha sonra 13.30'da milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıya katılacak.

Kültür merkezinin resmi açılışını da gerçekleştirecek Kılıçdaroğlu, toplantının ardından Saraçlar Caddesi'nde esnaf ziyareti yapacak.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, kentte yapacakları ziyaretlerle sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanayiciler, esnaf, muhtarlar ve vatandaşları toplantıya davet edeceklerini söyledi.

Toplantıların ilkinin Erzurum'da gerçekleştirildiğini belirten Gaytancıoğlu, "Edirne'de düzenlenecek toplantıda Genel Başkanımız, hem Edirne'nin sorunlarından hem Türkiye'nin sorunlarından bahsedecek." dedi.

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ise teşkilat olarak hazırlıkları tamamladıklarını, Edirne'nin önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacağını ifade etti.

İl Başkanlığında düzenlenen toplantıya, CHP'nin Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Olcay Bakkalcı da katıldı.

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