Havsa'da yapımı tamamlanan Kapalı Pazar Yeri törenle açıldı

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EDİRNE (AA) - Havsa ilçesinde, yapımı tamamlanan Kapalı Pazar Yeri törenle açıldı.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamada, 7 bin metrekarelik çatı inşasının ardından Havsa ilçesinde 25 yıldır planlanan projenin tamamlandığı belirtildi.



Proje kapsamında çatının aynı zamanda güneşten elektrik üreteceği kaydedildi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, törende yaptığı konuşmada, Havsa'nın Edirne için son derece önemli bir ilçesi olduğunu belirtti.

Havsa'nın geleceği açısından iç gümrüklemeyi son derece önemli bir yatırım olarak gördüklerini ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Havsa'nın ilimizin dış ticaret potansiyeli çerçevesinde daha büyük pay almasını sağlayacak. Gerek Havsa için gerek ilimiz için bence Trakya için de son derece önemli bir tesisi inşallah yakın zamanda Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda hayata geçireceğiz. Yine taşkın korumaya ilişkin olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz tarafından DSİ Bölge Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar geçtiğimiz ay içerisinde başladı. Hızlı bir şekilde devam ediyor."

Kırbıyık, Kapalı Pazar Yeri projesine destek verenlere ve yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da 2014'de Havsalı vatandaşlara verilen sözün tutulduğunu kaydetti.



Havsa'nın gün geçtikçe geliştiğini belirten Aksal, "Kısa süre önce Havsa Deresi Taşkın Koruma Projesi'nin ilk kazmasını vurmuştuk. İnşallah Havsa'nın meydan projesini de en yakın zamanda başlatacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ise Kapalı Pazar Yeri'nin çok amaçlı kullanılacağını dile getirdi.



Havsa'nın AK Parti belediyeciliği ile tanıştığı günden bu yana pek çok proje ile hizmetlerine devam ettiğini dile getiren İba, Havsa'yı iç gümrükleme alanına kavuşturacaklarını ifade etti.

Havsalı vatandaşların isteklerinin yerine getirildiğini anlatan İba, "Sizleri dinleyip, sizlere hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Çünkü AK belediyecilik, gönül belediyeciliğidir. Çünkü AK Parti, vatandaşın partisi, bizler de vatandaşın hizmetkarları olmaya devam edeceğiz. Ben tekrardan çok amaçlı Yeni Kapalı Pazar Yeri'mizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'nın kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kapalı Pazar Yeri'nin açılışı yapıldı.





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