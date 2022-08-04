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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de bir evde 3 kilo 178 gram esrar ele geçirildi

AA

Edirne'de bir evde 3 kilo 178 gram esrar ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir evde 3 kilo 178 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Çavuşbey Mahallesi Güllübahçe Sokak'ta devriye görevi yapan polis ve bekçiler, bir kişinin uyuduğu, kapı ve pencereleri açık evde, çevreye uyuşturucu saçılmış olduğunu gördü.

Alınan izinle evde yapılan aramada 3 kilo 178 gram esrar, 165 gram likit esrar ve 7 gram kokain ele geçirildi.

Şüpheli Z.K. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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