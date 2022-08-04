Tunca'da balık tutmak için geçtikleri adada mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

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EDİRNE (AA) - Tunca Nehri'nde balık tutmak için nehirdeki Bülbül Adası'na geçen 2 kişi, mahsur kaldıkları yerden AFAD ekiplerince kurtarıldı.

U.T. ve O.T. balık tutmak amacıyla nehir ortasındaki Bülbül Adası'na geçti.

Su seviyesinin yükselmesinin ardından adada mahsur kalan vatandaşlar, yardım istedi.

Botla adaya giden Edirne AFAD Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekipleri, U.T. ve O.T'yi kıyıya çıkardı.

Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





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