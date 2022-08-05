Edirne Valisi Kırbıyık, tarihi okul binalarında incelemede bulundu

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, tarihi okul binalarında inceleme yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, okulları gezerek yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Kırbıyık, kent genelindeki okullarda onarım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İhtiyaç duyulan tüm çalışmaların yapılacağını dile getiren Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Bu okul binalarımız yapıldığı dönemin izlerini, estetiğini günümüze taşıyan, çok kıymetli birer tarihi eser niteliğinde binalar. Dolayısıyla bizlerin bu eserleri koruyup, bakım ve onarımlarını yaparak geleceğe taşımamız gerekiyor diye düşüyoruz. Bazı okullarımızda bu çalışmalar devam ediyor. Bu süreci de yerinde görme fırsatımız oldu. İhtiyaç duyulan okullarımızda da yapılması gereken tüm çalışmalarımızın planlamasını yapıyoruz."

Kırbıyık, 93 onarım işinin 15 milyon 825 bin lira maliyetle tamamlandığını, 42 onarım işinin ise sürdüğünü ifade etti.

Kırbıyık'a ziyaretlerinde, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ve Milli Eğitim Müdürlüğü müdür yardımcıları eşlik etti.

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