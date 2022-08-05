TÜ öğrencileri Keşan'da 37 sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri, 2021-2022 akademik yılında 37 sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Öğretim Görevlisi Burak İşçimen tarafından verilen toplumsal hizmet dersi kapsamında 168 öğrenci tarafından yürütülen 37 projede, 2 bin 380 kişi aktif yer aldı.

Etkinliklere Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Vergi Dairesi gibi kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar da destek verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İşçimen, öğrencilerle Keşan halkına değer üretecek ve fayda sağlayacak projeler yaptıklarını belirtti.

Farklı alanlarda projeler yapıldığını aktaran İşçimen, şunları kaydetti:

"Engelli ve özel gereksinimli bireylerden yaşlılarımıza, patili ve kanatlı dostlarımızdan içinde yaşadığımız doğanın korunumuna kadar birçok farklı alanda projeye imza attık. Gençlerimizi doğru yönlendirdiğimizde, doğru networkleri kurduğumuzda sonuçları da güzel oluyor. Bizlere çalışmalarımızda destek veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu olmak üzere Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi'ye, yüksekokul çalışanlarına ve destek veren tüm kuruluşlara teşekkür ederim."

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