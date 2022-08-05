Pazarkule Sınır Kapısı yenileme çalışmalarıyla modern görünüme kavuşacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pazarkule Sınır Kapısı yenileme çalışmalarıyla modern görünüme kavuşacak

AA

Pazarkule Sınır Kapısı yenileme çalışmalarıyla modern görünüme kavuşacak

EDİRNE (AA) - Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı.

Modernizasyonun tamamlanmasıyla tek olan peron sayısı, 3 giriş 3 çıkış şeklinde 6 perona çıkarılacak. Gümrük sahasının 3 bin 420 metrekare olan kullanım alanı ise 21 bin 890 metrekareye genişletilecek.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zpıkınkurt, AA muhabirine, modernizasyon çalışmalarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Geçen yıl aralık ayında başlayan modernizasyon çalışmalarının büyük bölümünün tamamlandığını ifade eden Zıpkınkurt, "Edirne'deki diğer kapılarımız yenilenmişti. Pazarkule Sınır Kapımız da yenileniyor. Bu da şehrimize özellikle Yunan turistlerin gelmesi anlamında ciddi bir katkı sağlayacak." dedi.

Zıpkınkurt, Edirne'nin, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı konumunda olduğunu ve sınır kapılarından milyonlarca turistin giriş-çıkış yaptığını dile getirdi.

Pazarkule'nin modernizasyonuyla geçiş sürelerinin hızlanacağını anlatan Zıpkınkurt, şunları kaydetti:

"Tahminime göre 2 ay içinde kapının tüm inşaat süreci bitmiş olacak. Peronlarımız ve tüm gümrük sahamız modern bir yapıya kavuşacak. Hızlı giriş çıkışla beraber daha fazla Yunan turist alacağız. Kent ekonomisine ciddi bir katkı olacağına inanıyorum. Daha önce yaptığımız çalışmalar gerek Yunan gerekse Bulgar turistlerin Edirne'ye ilgisi olduğunu gösteriyor. Araç tamirlerini dahi Edirne'de yaptıran komşularımız var. Kapıların modernize olmasıyla beraber bu sayı çok daha fazla artacaktır."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ETB'de yeni mahsul ayçiçeğinin kilogramı 13 liradan işlem gördü
YEREL HABERLER ETB'de yeni mahsul ayçiçeğinin kilogramı 13 liradan ...
"Can dostuyla" gurbet yolculuğu yapıyor
YEREL HABERLER "Can dostuyla" gurbet yolculuğu yapıyor
Trakya'da vatandaşlar hatırlatma dozu aşılarını oluyor
YEREL HABERLER Trakya'da vatandaşlar hatırlatma dozu aşılarını ...
TÜ öğrencileri Keşan'da 37 sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi
YEREL HABERLER TÜ öğrencileri Keşan'da 37 sosyal sorumluluk projesi ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne Valisi Kırbıyık, tarihi okul binalarında incelemede bulundu
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, tarihi okul binalarında ...
Kapı ve pencereleri açık evde uyudu; 3,5 kilo uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Kapı ve pencereleri açık evde uyudu; 3,5 kilo ...
Tunca'da balık tutmak için geçtikleri adada mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Tunca'da balık tutmak için geçtikleri adada mahsur ...
Edirne'de bir evde 3 kilo 178 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de bir evde 3 kilo 178 gram esrar ele ...
Havsa'da yapımı tamamlanan Kapalı Pazar Yeri törenle açıldı
YEREL HABERLER Havsa'da yapımı tamamlanan Kapalı Pazar Yeri törenle ...
Edirne'de 105 metruk bina yıkıldı
YEREL HABERLER Edirne'de 105 metruk bina yıkıldı
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
AK Parti İl Başkanı İba, büyükbaş hayvan üreticilerinin mağduriyetinin giderildiğini belirtti
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı İba, büyükbaş hayvan ...
CHP'nin "Salı Toplantıları"nın ikincisi Edirne'de gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER CHP'nin "Salı Toplantıları"nın ikincisi Edirne'de ...
Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor
YEREL HABERLER Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor
Edirne'de üniversite öğrencilerinin geliştirdiği roket TEKNOFEST'te yarışacak
YEREL HABERLER Edirne'de üniversite öğrencilerinin geliştirdiği ...
TÜ Hastanesi'ndeki kermeste elde edilen gelirle sağlık çalışanı anısına oda yenilendi
YEREL HABERLER TÜ Hastanesi'ndeki kermeste elde edilen gelirle ...
Uzunköprü Ticaret Borsası'nda yeni sezonun ilk ayçiçeği satıldı
YEREL HABERLER Uzunköprü Ticaret Borsası'nda yeni sezonun ilk ...
Edirne'de "Kadına El Kalkamaz" farkındalık çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Edirne'de "Kadına El Kalkamaz" farkındalık ...
Edirne Valiliğinde hükümet konaklarıyla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Edirne Valiliğinde hükümet konaklarıyla ilgili ...
TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal, tahıl koridoruna ilişkin açıklama yaptı:
YEREL HABERLER TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal, tahıl koridoruna ...
Edirne'de 16 sikke ve uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de 16 sikke ve uyuşturucu ele geçirildi
Keşan'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Keşan'dan kısa kısa
Edirne'de 100 bin dönüm ayçiçeği ekili alanda 'çayır tırtılı'na karşı mücadele tamamlandı
YEREL HABERLER Edirne'de 100 bin dönüm ayçiçeği ekili alanda 'çayır ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.