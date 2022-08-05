Edirne Ticaret Borsası

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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6 lira 981 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,711 6,981 Ayçiçeği Kg 13,076 13,076 Kanola Kg 12,862 13,390 Kuzu Kg 41,000 41,000





















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