Trakya Üniversitesi "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022" tercih fuarında tanıtıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi, YÖK tarafından organize edilen ve üniversiteler ile programlarının dijital ortamda tanıtılmasını hedefleyen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022" tercih fuarına katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesinin dijital olarak tanıtıldığı fuarda, öğrenci adaylarına Edirne ve Trakya Üniversitesi hakkında bilgiler verildi.

Trakya Üniversitesini tercih etmeyi düşünen öğrenciler, merak ettikleri hususlarda canlı sohbet yoluyla üniversitenin uzman personelleri tarafından bilgilendirildi.

Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan akademik ve idari personeller, bölüm ve programlar ile akademik yapı, sosyal ve kültürel olanaklar, yurt ve konaklama imkanları, burslar, destekler, öğrenci kulüpleri, etkinlikler ve kampüs yaşamı başta olmak üzere birçok konuda ayrıntılı bilgiler paylaştı.

Fuar süresince Trakya Üniversitesinin akademik birimleri tarafından gerçekleştirilen webinarlar ile tercih etmek istedikleri bölümler ve programlar hakkında detaylı bilgi sahibi olan adayları, üniversite ile ilgili her türlü bilgi, tanıtım içeriği ile resim galerisi ve benzeri materyallere de Trakya Üniversitesi standı üzerinden ulaşabildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.