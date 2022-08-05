Edirne Belediyesi Meclisi toplandı

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EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi Meclisi ağustos ayı olağan toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığındaki toplantı, yeni hizmete alınan Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarında gerçekleştirildi. 4'ü gündem dışı 17 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda taksi, toplu taşıma ve servis ücretlerine zam kararı alındı.

Alınan kararla taksimetre açılış ücreti 10 liradan 12 lira 50 kuruşa, yolculuk başına minimum ücret de 20 liradan 25 liraya yükseldi.

Kentte şehir içi ulaşımı sağlayan Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nde (ETUS) öğrenci seyahat ücreti 3 lira 80 kuruştan 4 lira 75 kuruşa, normal seyahat ücreti de 5 lira 50 kuruştan 6 lira 88 kuruşa yükseldi.

Nakit ödemeli seyahatler de 8 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

En kısa mesafedeki öğrenci servisi ücreti 390 liradan 490 liraya, personel servisi ücreti de 295 liradan 369 liraya yükseldi.

Maddenin görüşülmesi sırasında AK Parti Edirne Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Mehmet Çapoğlu, akaryakıt fiyatlarının düşüşe geçtiğini, zam için birkaç ay beklenmesi gerektiğini söyledi.

Belediye Başkanı Gürkan da akaryakıt fiyatlarının eski haline gelmesi durumunda ulaşım fiyatlarının eski seviyeye çekilmesi için meclise bizzat teklif vereceğini belirtti.

Toplantıda ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara Gürkan tarafından ödül verildi.





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