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Keşan'da iş yeri açmak isteyen vatandaşlara belediyeden uyarı

AA

Keşan'da iş yeri açmak isteyen vatandaşlara belediyeden uyarı

EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Günsal, Keşan'da iş yeri açıp yatırım yapmak isteyen iş insanları ile esnafların iş yerini açmadan önce muhakkak belediyeye başvurması gerektiğini bildirdi.

Günsal, yaptığı yazılı açıklamada, belediyeye haber verilmeden yapılan açılışlar sonrasında çeşitli sıkıntılar ortaya çıktığını ve çoğu zaman geri dönülmez sonuçlara yol açtığı için mağduriyetler oluşabildiğini belirtti.

İş yeri açılacak binanın imar durumu, ruhsatlı ve iskanlı olup, olmadığını öğrenmek, bilgi edinmek ve kurallar açısından uygunluğunu belirlemek için iş yeri açmadan önce belediyeden durumunun sorgulatılması gerektiğini aktaran Günsal, şunları kaydetti:

"İş yerlerine yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır."

Günsal, konuyla ilgili çeşitli maddelerle ilgili mevzuata uygun iş ve işlemlerin yapılması için iş insanları ve esnafların belediyeye başvurması gerektiğini kaydetti.


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